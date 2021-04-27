Байден шокировал американцев нецензурным ругательством во время выступления

Американский лидер заговорил о гражданах, которые придерживаются идеи о превосходстве белой расы. Джо Байден обратил внимание, что в их заявлениях четко прослеживаются нацистские настроения.
Президент совершил ошибку, пытаясь произнести сочетание "нацистские флаги". Вместо слова flags (флаги) он случайно сказал ругательное слово, обозначающее лиц нетрадиционной ориентации.
Многие зрители пришли в шок от выступления Байдена. "Это не монтаж? Если нет, то я сильно обеспокоен", "Мне его жаль. Видно, что он хочет закончить предложение, но у него не получается", – написали пользователи Сети.
Отметим, это не первый раз, когда граждане переживают за состояние президента. Так, во время мартовского выступления Байден забыл имя министра обороны (Ллойд Остин – Прим.ред.) и название военного ведомства.
В это же время в Сети распространился ролик, на котором глава страны оступается на трапе, после чего падает на колено. Инцидент случился незадолго до вылета политика в Атланту.
Вероятно, странное поведение Джо Байдена стало ключевой причиной падения его рейтинга. По данным опроса, демократа поддерживает всего 52% граждан. Это один из самых низких показателей за всю историю Соединенных Штатов.
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