Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Пятница
16 июля
Лента новостей
10:56
Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное
10:53
В Сети появились кадры семейного отдыха Акиньшиной и Козловского: на море с детьми
10:37
"Полные дегенераты!": голая грудь 48-летней Королевой довела до исступления известного модельера
10:37
На Украине задним числом "отменили" референдум по Крыму
10:28
Дата и место: обнародованы все данные о похоронах Мамонова
10:20
Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву
10:10
А как же Варум? Агутина застали в объятиях разведенной блондинки
10:05
Жителя Подмосковья поймали на серии велосипедных краж
09:48
Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС
09:36
В Хабаровском крае из-за паводка смыло мост через реку
09:36
"Ничего утешительного и радостного": духовник призвал молиться за жизнь МакSим
09:29
В России резко подорожали бананы
09:02
Политолог Березовец: Украина пошла против западных союзников
08:33
Озвучен страшный диагноз Заворотнюк: Сильные препараты и безысходность
08:31
Ближний круг президента: назван покровитель Галкина из подполья
08:31
В Москве на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки
06:04
"Рогатка в действии": таинственное послание задравшей ноги Волочковой высмеяли в Сети
04:05
К чему снится изнасилование
02:02
Публика заподозрила Ходченкову в тайном романе: Он делает все
00:03
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 16 июля
21:58
"Спасибо за все, брат": Сукачев не может прийти в себя после потери дорогого человека
21:48
В Москве на мотоцикле разбился известный акушер-гинеколог
21:34
Володин о призыве Европарламента не признавать думские выборы: Очередной план остановить развитие России
21:24
Неожиданный поворот: что Мамонов оставил наследникам
21:20
Польский политолог Пискорский: Грамотного ответа на статью Путина вряд ли дождемся
21:17
Все хуже и хуже: Врач заговорил о смерти лежащей в коме МакSим
20:56
"Упокой, Господи": рыдающую Толкалину раздавило горем
20:44
Четырех жителей Подмосковья будут судить за незаконную банковскую деятельность
20:24
"Почувствовал, что корабль тонет": политолог Песке об отставке Авакова
20:06
Звезду "Кривого зеркала" приперли к стенке с ДНК-тестом на отцовство: Нечего было кувыркаться
19:42
Умер солист "Хора Турецкого": Ковид оказался сильнее
19:41
Из беременной Арзамасовой хлынула вода
19:31
"Какой кошмар": Скляр в ужасе от подробностей кончины инфицированного Мамонова
19:14
"Тебе девки не дают только из-за этого": поступок Цой шокировал слепого музыканта
19:12
"О, боже мой": режиссер Лунгин не может прийти в себя после новости о кончине друга
18:55
"Сиротство тоскливое": Смерть Мамонова сломила убитого горем Прилепина
18:49
Последнее интервью: слова Мамонова перед смертью удивили народ
18:46
"Уходят один за другим!": люди не могут сдержать слез рядом с закатившим глаза Маликовым
18:20
"Нет слов": известие о смерти близкого человека лишило Собчак дара речи
18:04
"Отмучился": подробности смерти зараженного ковидом Мамонова
18:01
Звезды "Великолепного века" снова вместе
18:00
"Происходит безумие": Заявившая о связи с НЛО Катя Лель обложилась железными банками
17:46
Житель Кузбасса до смерти избил знакомого костылем
17:28
А как же муж? Алсу в свадебном платье приготовила фанатам сюрприз
17:28
Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов
17:16
Драка с женщиной и крах карьеры: куда пропал красавчик Мэттью Фокс из сериала "Остаться в живых"
17:06
100 миллионов куда? Роскошному наследству бывшего мужа Пугачевой ищут пристанище
16:56
"Вы куда-то не туда свернули": Садальского пристыдили за возвышение Бузовой над Казарновской
16:54
"Внутри ничего нет": Лещенко плюнул в дилетанта Элджея
16:53
В Госдуме отреагировали на призыв Штатов бомбить Кубу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
Россияне похоронили певицу МакSим
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС

Россия поможет Белоруссии преодолеть санкции ЕС

По итогам встречи Путина и Лукашенко правительству России поручено разработать меры поддержки Белоруссии для преодоления санкций Евросоюза.
прочитано 521 раз

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, 13 июля встретились в Санкт-Петербурге. Российский лидер принимал белорусского коллегу в Константиновском дворце. Переговоры продлились около пяти часов. По их итогам Москва решила помочь Минску преодолеть последствия санкций, введенных странами Европейского союза.

ПО ТЕМЕ

Подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам переговоров глав государств правительству России поручено разработать меры поддержки Белоруссии, способные помочь побороть ухудшающуюся ситуацию, связанную с санкциями, которые ввели западные страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт подтвердила, что тема санкций стала одной из ключевых на прошедшей встрече глав России и Белоруссии. Она отметила, что совместный план борьбы с санкциями будут разрабатывать правительства двух государств.

Пресс-секретарь президента России также подтвердил, что вопросы, связанные с санкциями против Белоруссии, были в повестке переговоров. Он уточнил, что сейчас готовится совместный план работы в этой сфере. Это значит, что Россия намерена помочь Белоруссии преодолеть санкции Евросоюза.

Отметим, что Дмитрий Песков не сообщил на брифинге подробности совместного плана российского и белорусского правительства по борьбе с санкциями. Меж тем, официальный представитель Кремля назвал эти санкции "удушающими".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 09:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость804770
Пожаловаться Ответить
Белоруссия это не лукашенко. Тот вор и убийца. Белорусы имеют право на честные выборы. Тогда они будут безмерно благодарны России. А лукашенко за воровство голосов казнить.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов

Страшная смерть под аппаратом ИВЛ
Шоу-бизнес

"Тебе девки не дают только из-за этого": поступок Цой шокировал слепого музыканта

Что устроила певица
Шоу-бизнес

"Нет слов": известие о смерти близкого человека лишило Собчак дара речи

Звезда не верит в случившееся
Шоу-бизнес

"Уходят один за другим!": люди не могут сдержать слез рядом с закатившим глаза Маликовым

Певцу пришлось нелегко

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+