Журналист Смирнов о внезапном визите Лукашенко в Россию: В графике Путина этой встречи не было

В кремлевском пуле озадачились такой экстренной встречей глав двух государств. По словам источника телеграм-канала "Пул Первого", политики намерены обговорить дальнейшее сотрудничество в разных областях. Затронут Путин и Лукашенко и международные острые вопросы.
Инсайдер заявил, что этот визит продолжает традицию личных встреч президентов для обсуждения насущных проблем. Источник добавил, что самолет Александра Лукашенко уже вылетело к месту назначения, передает "Царьград".
В свою очередь автор телеграм-канала "Пул N3", журналист Дмитрий Смирнов отметил, что в графике Владимира Путина на эту неделю никакой встречи с белорусским коллегой не планировалось.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не говорил СМИ о предстоящих переговорах с главой Белоруссии. Позже выяснилось, что политики условились о встрече еще 1 июля.
Как писали "Дни.ру", недавно эксперт Глеб Павловский, говоря об отношениях между президентами России и Белоруссии, назвал Лукашенко "головной болью" Путина. Он считает, что белорусский лидер славится своим радикальным поведением.
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