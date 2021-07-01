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Политика
Зеленский: Россияне и украинцы не один народ

Зеленский: Россияне и украинцы не один народ

Владимир Зеленский решил опровергнуть слова Владимира Путина о том, что россияне и украинцы – это один народ
прочитано 604 раза

30 июня во время прямой линии с гражданами российский лидер Владимир Путин отметил, что считает русских и украинцев единым целым. Однако, такая формулировка не устроила его украинского коллегу Владимира Зеленского, который заявил обратное: украинцы и россияне не являются одним народом.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Президент Украины захотел "поставить точки на i" сразу после выступления российского главы. Зеленский решил опровергнуть слова Путина во время интервью ИА "Интерфакс-Украина". Когда журналист процитировал Президента России в той части, что между двумя народами нет никаких различий, а все проблемы исходят от власти, украинский лидер возразил: "Мы точно не один народ".

При этом Зеленский отметил, что россиян и украинцев частично объединяет общая история. Он даже вспомнил, что мы живем по соседству. Кроме того, президент Украины рассказал о совместной победе нам фашистами.

Меж тем, по версии Владимира Зеленского, россияне и украинцы не являются единым народом. В противном случае, как сказал глава Незалежной, люди в Москве расплачивались бы гривнами, а над зданием Госдумы был бы поднят флаг желто-голубого цвета.

Отметим, что президент Украины не исключил "что-то общее" в будущем, если два государства окончательно не разделятся. Однако, по мнению Зеленского, это невозможно, пока не закончится война на Донбассе.

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Фото: www.president.gov.ua
Автор: 1 июля 2021, 11:39 Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость789882
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Хохлы и русские не единый народ - сказал еврей горбоносый :-))
Да зачем вы нам вообще нужны, фашисты недоделанные... как же хочется вас забыть и не вспоминать... достали уже салоеды тупорылые со своим <цензура> в голове... Идите уже продайтесь америкосам в рабство и помянем вас наконец-то
Гость787797
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Мне всё равно,кто у вас братья,скорее всего евреи,г-н Зеленский.
Гость784528
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Как был в КВН комиком, так им и остается
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