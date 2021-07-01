Зеленский: Россияне и украинцы не один народ

30 июня во время прямой линии с гражданами российский лидер Владимир Путин отметил, что считает русских и украинцев единым целым. Однако, такая формулировка не устроила его украинского коллегу Владимира Зеленского, который заявил обратное: украинцы и россияне не являются одним народом.
Президент Украины захотел "поставить точки на i" сразу после выступления российского главы. Зеленский решил опровергнуть слова Путина во время интервью ИА "Интерфакс-Украина". Когда журналист процитировал Президента России в той части, что между двумя народами нет никаких различий, а все проблемы исходят от власти, украинский лидер возразил: "Мы точно не один народ".
При этом Зеленский отметил, что россиян и украинцев частично объединяет общая история. Он даже вспомнил, что мы живем по соседству. Кроме того, президент Украины рассказал о совместной победе нам фашистами.
Меж тем, по версии Владимира Зеленского, россияне и украинцы не являются единым народом. В противном случае, как сказал глава Незалежной, люди в Москве расплачивались бы гривнами, а над зданием Госдумы был бы поднят флаг желто-голубого цвета.
Отметим, что президент Украины не исключил "что-то общее" в будущем, если два государства окончательно не разделятся. Однако, по мнению Зеленского, это невозможно, пока не закончится война на Донбассе.
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