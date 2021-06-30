Путин о возможной встрече с Зеленским: О чем разговаривать?

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии оценил возможность встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер заявил, что Украину отдали под "полное внешнее управление". Как пояснил Владимир Путин, ключевые вопросы жизнедеятельности страны решают не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Париже и Берлине.

"Ну и о чем (с Владимиром Зеленским. – Прим.ред.) разговаривать?", – задал вопрос политик. Вместе с этим Путин отметил, что не отказывается от переговоров с коллегой, но для начала нужно определить темы встречи.

Также в ходе прямой линии президент сообщил, что власти Украины недружественно настроены по отношению к России. В качестве примера Путин вспомнил недавно внесенный в Верховную раду законопроект, согласно которому русский народ не попадает в список коренных народов Украины.

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