"Уму непостижимо": Путин о положении русских на Украине

В среду, 30 июля, прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства заявил, что нынешнее руководство Украины недружественно настроено по отношению к России. По его словам, действия киевских властей разрушительны. "Это совершенно очевидно", – сказал Владимир Путин.

В качестве примера президент привел украинский законопроект, который недавно был внесен на рассмотрение в Верховную раду. Согласно документу, русский народ больше не будет указан как коренной.

"Вообще уму непостижимо", – возмутился Путин в ходе прямой линии.

Также президент отказался назвать украинский народ недружественным. Путин подчеркнул, что русские и украинцы – единое целое. Политик пообещал в ближайшее время написать аналитическую статью об истории России и Украины.

Ранее "Дни.ру" сообщили, что во время прямой линии Владимир Путин высказался против введения принудительной вакцинации от коронавируса в России. Но при этом президент напомнил, что в законе от 1998 года есть общенациональный календарь прививок, который является обязательным.

Помимо этого, в ходе прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос, какой вакциной он привился от COVID-19. Как оказалось, президент остановил свой выбор на препарате "Спутник V", разработанном Центром имени Н. Ф. Гамалеи. Политик признался, что после укола на некоторое время у него поднялась температура.