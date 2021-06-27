"Не устала ли Европа прятаться?": раздраженный Зеленский обратился к Германии

Украинский лидер при этом не скрывал своего раздражения тем, что ФРГ не выполнила обещаний, данных Киеву, каждый раз находя причины для этого. Так Владимир Зеленский спросил кандидатов, согласны ли они с мнением, что Европа не будет полноценной без Украины. Кроме того, он напомнил, что с момента украинской революции прошло семь лет, однако Европа продолжает прятаться от вопроса вступления Киева в состав Евросоюза. Президент Украины заявил, что европейским лидерам пора перейти к четким ответам и шагам в этом направлении.
По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день у государственных границ Украины сосредоточено около 100 тысяч солдат ВС России. В этих условиях Евросоюз выступает за предоставление Киеву помощи и гарантий безопасности, однако членом НАТО Украина все еще не является. По мнению украинского лидера, до момента вступления его страны в альянс ни о каких гарантиях речи быть не может.
Кроме того, Зеленский спросил, как кандидаты относятся к проекту "Северный поток-2", считают ли они, что он не угрожает безопасности Европы и не является ли он ловушкой для Украины.
По его словам, возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией возможно только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины.
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