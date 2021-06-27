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Политика
"Не устала ли Европа прятаться?": раздраженный Зеленский обратился к Германии

"Не устала ли Европа прятаться?": раздраженный Зеленский обратился к Германии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с вопросами к кандидатам на пост канцлера Германии.
прочитано 625 раз

Украинский лидер при этом не скрывал своего раздражения тем, что ФРГ не выполнила обещаний, данных Киеву, каждый раз находя причины для этого. Так Владимир Зеленский спросил кандидатов, согласны ли они с мнением, что Европа не будет полноценной без Украины. Кроме того, он напомнил, что с момента украинской революции прошло семь лет, однако Европа продолжает прятаться от вопроса вступления Киева в состав Евросоюза. Президент Украины заявил, что европейским лидерам пора перейти к четким ответам и шагам в этом направлении.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день у государственных границ Украины сосредоточено около 100 тысяч солдат ВС России. В этих условиях Евросоюз выступает за предоставление Киеву помощи и гарантий безопасности, однако членом НАТО Украина все еще не является. По мнению украинского лидера, до момента вступления его страны в альянс ни о каких гарантиях речи быть не может.

Кроме того, Зеленский спросил, как кандидаты относятся к проекту "Северный поток-2", считают ли они, что он не угрожает безопасности Европы и не является ли он ловушкой для Украины.

По его словам, возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией возможно только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
27 июня 2021, 21:59 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гостьгость
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Как тут не прятаться, если эта страна-побирушка не уходит из-под окон и клянчит непрерывно что-нибудь?
Гость783767
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Зеленский попал как кур в ощип. Все уничтожено, разрушено. А он должен приводить все в какое-то состояние. А Европа? Да, было время, когда Украина все время была у них на языке. Поможем, примем…. Обещали много чего. Но это же тот случай, когда говорят : Против кого дружите? Ну, вот тогда и дружили они с Украиной - против России. Наивные вы , украинцы. Они вас «кинули». Дружить надо было с Россией.
ГостьНика
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А сама Украина.выполнила ли соглашения по Минску-все забросила и забыла
1

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