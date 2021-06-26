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Политика
Политик Волга: Зеленский своей риторикой ведет Украину к полной изоляции

Политик Волга: Зеленский своей риторикой ведет Украину к полной изоляции

Украинский президент Владимир Зеленский использует "резкую" риторику, чтобы угодить общественному мнению Украины, в последние годы воспитывавшемуся в идеологии радикального национализма.
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Об этом заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга. По мнению политика, украинский лидер все время пытается уловить общественные настроения, чтобы, работая на них, повысить свой рейтинг. Однако местами риторика Владимира Зеленского плохо воспринимается европейскими странами, так как она рассчитана на общество, воспитанное с ценностями радикального национализма.

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Волга уверен: этот путь приведет к изоляции Украины. Ведь такая политика "входит в клинч" и с Россией, и с остальными странами. Претензии Владимира Зеленского к другим государствам на фоне этого никак не вписываются в логику международных отношений. По мнению политика, дальше эта риторика будет только обостряться.

Идеология Украины со временем изолирует страну от других государств, даже от тех, с кем совсем недавно у Киева были какие-то отношения, отметил Волга. одной из причин того станет то, что Владимир Зеленский, вероятно, и дальше продолжит обострять отношения с Парижем и Берлином

При этом основатель «Союза левых сил» предположил, что это может стать неким стартом для выздоровления Украины, что, в свою очередь, повлечет за собой "восстановление здоровой жизни" во всей Европе. И со временем Киев, вероятно, изменит свое отношение "к Москве, к Донбассу, русскому языку".

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
26 июня 2021, 14:30 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник

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