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Политика
Зеленский раскрыл свои мечты: Хочу остаться

Зеленский раскрыл свои мечты: Хочу остаться

Владимир Зеленский рассказал о сокровенном. Президент Украины признался, что жаждет остаться в истории.
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По словам политика, мечт у него много. Зеленский отметил, что ему было бы неприятно потратить время Украины, ее граждан и своей семьи и не совершить намеченного.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Владимир Зеленский заявил, что мечтает закончить войну на востоке Украины. Он добавил, что хочет, чтобы история его не стерла. "Хочу остаться", – поделился президент Незалежной.

Кроме глобальных целей у главы Украины есть и сугубо личные, семейные. Так, Владимир Зеленский мечтает о том, чтобы были здоровы его наследники, и чтобы они гордились им и его женой Еленой. Также президент хочет, чтобы его родители увидели изменения в стране.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что ему не избежать встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он говорил о том, что одной из вероятных тем диалога может стать прекращение вооруженного конфликта в Донбассе. Политик также предложил коллеге встретиться в любой точке самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент готов к встрече с Владимиром Зеленским, но никаких шагов по организации переговоров сделано не было.

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Фото: www.president.gov.ua
Автор: 25 июня 2021, 16:41 Источник: Телеканал "1+1" ✓ Надежный источник
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