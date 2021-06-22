Лавров устроил публичную "порку" Зеленскому перед руководством Европы: Усугубил проблему

Накануне глава МИД России встретился с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Одной из основных тем встречи был конфликт на Донбассе. На пресс-конференции по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти всё сильнее игнорируют Минские соглашения.

Хельга Шмид в очередной раз отметила безальтернативность этих договорённостей и заверила, что будет делать всё возможное для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Генсек ОБСЕ обратила внимание, что для этого крайне важно, чтобы обе стороны начали активнее выполнять соглашения, особенно те, что были достигнуты в 2019 году в Париже. Они подразумевали разведение сил по всей линии фронта в Донбассе.

Сергей Лавров указал на то, что Владимир Зеленский отказывается выполнять предписания именно этого документа. По словам министра, Зеленский согласился лишь на отвод войск в трёх точках линии соприкосновения, однако даже эти точки до сих пор не были обозначены. Лавров пояснил, что таким образом лидер Незалежной не только сохранил, но и усугубил проблему невыполнения "Минска", имея возможность решить проблему раз и навсегда.

Глава МИД России добавил, что мирные жители Донбасса в три раза чаще становятся жертвами обстрелов вооружённых сил Украины, чем жители подконтрольных Киеву территорий страдают от контрударов непризнанных ДНР и ЛНР.