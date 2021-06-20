Украина катится в долговую пропасть: каждый гражданин задолжал тысячи долларов

Счётная палата Украины обнародовала неутешительные данные о долговой нагрузке государства. Ими поделился глава ведомства Валерий Пацкан в своём докладе для Верховной рады.
По словам Пацкана, на каждого гражданина Незалежной по факту приходится порядка 2200 долларов или 60 тысяч гривен государственного долга. При этом в минувшем году каждый украинец заплатил за процентные платежи и погашение порядка 12 тысяч гривен или свыше 450 долларов США. Руководитель украинской Счётной палаты также заключил, что за прошедший год объём госдолга и гарантированного государством долга увеличился почти на треть и составил 2,5 триллиона гривен. На обслуживание и выплату госдолга было выделено более полу триллиона гривен, что соответствует 19 миллиардам долларов и эквивалентно 1/3 всех расходов бюджета страны.
При этом западные хозяева не спешат помогать Незалежной. Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что для предоставления очередного кредита Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева выполнения ряда условий. В частности, МВФ указал на необходимость возобновления работы украинского Национального антикоррупционного бюро и Высшего совета правосудия, а также принятия закона об ответственности за декларирование чиновниками недостоверных данных о доходах и имуществе.
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