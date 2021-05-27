"Не ему решать": Лавров отреагировал на слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы

Накануне глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. Он назвал Белоруссию и ее столицу эталоном диктатуры. Первый президент Украины возмутился тем, что самолет авиакомпании Ryanair посадили в минском аэропорту ради задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова 87-летнего политика. По словам российского дипломата, хоть Кравчук и является главой делегации, "не ему решать, как будет работать контактная группа". Глава МИД России отметил, что такие распоряжения остаются за теми, кто подписывал документ на саммите в Минске в 2015 году.
Также Лавров выразил недоумение, почему Кравчук и другие западные политики, озабоченные ситуацией с самолетом Ryanair, не переживали по поводу того, что произошло в 2016 году. Министр иностранных дел РФ напомнил, что тогда без какого-либо объяснения был посажен самолет белорусской авиакомпании, чтобы снять с борта человека, участвовавшего в Антимайдане.
"Так что я бы не путал сюжеты, если украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей", – сказал Лавров.
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что от перемещения площадки для переговоров контактной группы ничего не изменится, ведь с украинской стороной по-прежнему невозможно договориться. Он назвал заявление Леонида Кравчука блажью и придурью. Мол, экс-президент Украины лишь попытался попиариться на ситуации в Белоруссии.
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