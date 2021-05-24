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Политика
Лавров: США и их союзники по НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями

Лавров: США и их союзники по НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения Киева в наращивании сил вдоль границы с Украиной.
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Глава ведомства рассказал, что каждый год на территории России проводятся плановые учения военных. Сергей Лавров отметил, что они всегда проходят на большом расстоянии от Донбасса. Именно эти плановые учения киевские власти пытались выдать за усиление напряженности, пояснил он.

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Министр также обратил внимание, что в последнее время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО стали наращивать военную активность на территории Украины. Запад оказывает финансовую поддержку Киеву, "накачивает" его армию вооружениями, продолжил Лавров.

По словам главы ведомства, в этом году на украинской территории пройдет не менее семи военных учений со сторонами Альянса, то есть каждые полтора-два месяца там проводят маневры. Лавров заявил, что милитаризация Незалежной не способствует решению конфликта в Донбассе.

19 мая стало известно о том, что Украина подготовила свой вариант решения ситуации на юго-востоке страны. Президент Владимир Зеленский пояснил, что некоторые пункты Минских соглашения устарели. Также он предложил привлечь США к обсуждению конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает действия Киева тревожным знаком. Она подчеркнула, что сегодня нет альтернативы минскому комплексу мер.

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Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 13:55 Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник

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