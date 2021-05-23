Политолог Рар о заявлениях Зеленского на пресс-конференции: Не понимает, что такое большая политика

На этой неделе Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Во время выступления президент Украины заявил о необходимости встречи Джо Байдена и Владимира Путина. При этом лидер Незалежной назвал возможные риски таких переговоров: например, снятие американских санкций относительно "Северного потока-2". По мнению Зеленского, это будет личным поражением президента США.
Ознакомившись с высказываниями украинского лидера, немецкий политолог Александр Рар нелестно высказался о нем. По мнению эксперта, такими заявлениями лидер Незалежной себя компрометирует. Мол, Владимир Александрович не понимает, что в мире у великих держав есть и другие интересы, кроме Украины. Политологу очевидно, что Западу надоело обсуждать украинскую тему.
"Видимо, он (Владимир Зеленский – Прим. ред.) не понимает, что такое большая политика", – сказал Рар.
Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что намерен провести на Украине референдум по урегулированию ситуацию в Донбассе. Мол, у Киева есть "несколько планов" по прекращению войны на юго-востоке страны. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил идею президента, назвав референдум скальпелем.
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