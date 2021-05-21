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Политика
В Верховной Раде сравнили референдум Зеленского со скальпелем: Важно, чтобы он не попал в плохие руки

В Верховной Раде сравнили референдум Зеленского со скальпелем: Важно, чтобы он не попал в плохие руки

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского, озвученную во время пресс-конференции.
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В четверг, 20 мая, Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Президент Украины пообещал провести референдум для урегулирования ситуации в Донбассе. Также глава государства сообщил, что у Киева есть "несколько планов" по прекращению войны на юго-востоке страны. Мол, их представят на рассмотрение общества.

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Комментируя выступление Зеленского, Разумков сравнил упомянутый референдум со скальпелем, который может спасти Украину. "Важно, чтобы он не попал в плохие руки", – отметил спикер Верховной Рады. Также он напомнил, что однажды с помощью референдума страна обрела независимость.

Стоит отметить, что экс-депутат Рады Алексей Журавко, напротив, считает слова Зеленского о вариантах урегулирования ситуации в Донбассе "пшиком". По мнению бывшего парламентария, референдум окажется простым опросом, который ни на что не повлияет.

Ранее о пресс-конференции Владимира Зеленского резко высказалась юрист Татьяна Монтян. Эксперт отметила, что в прошлом году глава государства еще пытался говорить по делу, однако сейчас просто "несет чушь", надеясь продержаться на посту благодаря западным партнерам.

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Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 19:02 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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