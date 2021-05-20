Политика Зеленского приведет к разрушению Украины – сенатор Цеков

Президент Украины Владимир Зеленский обманул надежды граждан, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что еще в начале избирательной кампании Владимир Зеленский говорил правильные вещи и совершал правильные поступки, но потом "скатился в дремучий украинский национализм". По словам Цекова, президент разочаровал людей, которые голосовали за него на выборах.

Член Совета Федерации считает Зеленского популистом и профессиональным артистом. Эксперт пояснил, что украинский президент зависит от рейтингов и потому готов сделать все, чтобы повысить их. Цеков заявил, что такая политика в результате "приведет к разрушению государства".

Также сенатор обвинил президента во лжи. Цекова возмутили слова Зеленского о том, что СССР причастен к началу Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Основатель партии "Слуга народа" полагает, что к страшной трагедии привел "сговор двух тоталитарных режимов".

Высказался Цеков и о позиции Владимира Зеленского по Крыму. Он подчеркнул, что полуостров на самом деле никогда не был частью Украины. По мнению сенатора, попытки украинского лидера выставить Россию агрессором возмутительны. "Его обращения нельзя слушать без раздражения", – заключил эксперт.

Ранее аналитики подсчитали выполненные за два года обещания Владимира Зеленского. Оказалось, что его предвыборная программа выполнена только на 25%. Политик так и не смог положить конец боевым действиям в Донбассе и повысить качество жизни украинцев.