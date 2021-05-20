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Политика
Украинский политолог посоветовал Зеленскому выгнать Медведчука

Украинский политолог посоветовал Зеленскому выгнать Медведчука

Поддерживающий бывшего президента Украины Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому.
прочитано 748 раз

Виктор Медведчук – один из немногих на Украине политиков, который выражает интересы жителей восточной части страны. Кроме того, он неоднократно выступал в качестве посредника при обмене пленными между Киевом и ополчением Донбасса.

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Сейчас Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. И даже если его будет невозможно бросить за решетку, то властям необходимо создать такие условия, чтобы он был вынужден уехать из страны, уверен украинский политолог Алексей Голобуцкий. В противном случае реакция общества будет острой, предупреждает он.

"Для радикальной патриотической части это будет звонок", – уверен политолог.

Алексей Голобуцкий заявил, что на Украине работает "тьма субъектов", которые ведут подрывную деятельность в непростое для Украины время. И отсутствие строгой кары для Виктора Медведчука в таких условиях спровоцирует большие проблемы. Кроме того, такой исход станет сильным ударом по самой репутации власти.

Отметим, в Украинских реалиях успела нормализоваться практика, при которой даже на тяжкие преступления закон закрывает глаза в том случае, если их совершил радикально настроенный националист. Тем временем за преступления, который воспринимаются как "пророссийские" – например, за ношение футболки с символикой СССР – грозит реальный срок.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 08:34 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

666!!!
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Предлагаю всю вввоооннюююччууую партию "за жизнь!" лишить жизни!
666!!!
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Владимир выгони эту ппаааддаалль из святой Украинской земли!Пусть этот осквернитель и кум бункерного деда жестит в рашке!
Гость734259
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Никогда в Украине не будет спокойно. Никогда. Хаос и неразбериха там будут царить всегда. Такая прекрасная страна. Была. А что сейчас? Как будто проклятие наслано на Украину. Но на самом это именно тот случай , когда паны дерутся, а у мужиков чубы трещат. Каждый «пан» хочет быть главным. Вот в чем проблема. Вот люди выбрали Зеленского - хороший честный парень. Ничего не украл у Украины, в отличие от «панов». Но «паны» не дают ему работать . Едят его поедом. А народ трусливый на Украине. Честного человека защитить от «панов» не хочет. Так что, бардак - это у вас навсегда.
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