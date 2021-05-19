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Политика
Зеленский выполнил лишь четверть предвыборных обещаний – эксперты

Зеленский выполнил лишь четверть предвыборных обещаний – эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский реализовал свои предвыборные обещания на 25%, рассказали в Комитете избирателей.
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Эксперты опубликовали на своей странице в соцсети "Фейсбук" его избирательную программу. По их словам, за два года президентства Владимир Зеленский выполнил (полностью или частично) только восемь пунктов из тридцати. Отмечается, что они являются второстепенными и практически не влияют на жизнь украинцев.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Среди выполненных Зеленским обещаний – формирование прозрачного рынка земли, открытые списки при выборах в парламент или местные советы, ремонт инфраструктуры, строительство дорог по европейским стандартам, а также внесение законопроекта "об импичменте президента Украины".

Аналитики отметили, что политик так и не реализовал принципиальные положения, в частности, не поборол коррупцию в стране и не положил конец боевым действиям в Донбассе. Также сообщается, что бывший актер ничего не сделал для повышения уровня жизни простых граждан.

"Также продолжилась так называемая практика "кумовства", использования "телефонного права" и вмешательства в деятельность других ветвей власти", – добавил глава Комитета Алексей Кошель.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Многие граждане изначально возлагали большие надежды на политика. Со временем число украинцев, поддерживающих его деятельность, стало снижаться. Политолог Андрей Головачев считает, что президент потерпел "провал по всем фронтам".

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Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 15:14 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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Гость744023
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писец будет клоуну зелёненькому!
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