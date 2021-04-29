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Политика
Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу

Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение реформировать минский формат.
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С соответствующей инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны считает, что некоторые пункты соглашений устарели и должны быть обновлены. Также политик предложил создать новый формат переговоров, который объединит "серьезных, мощных игроков".

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Представитель МИД заявила, что Зеленский не сказал ничего нового. Подобные идеи ранее выдвигали другие официальные лица Украины. Вместе с этим Захарова отметила, что впервые эти заявления были сделаны на уровне президента. Она подчеркнула, что позиция Киева "вызывает у Москвы большую тревогу".

По мнению дипломата, если власти Украины продолжат использовать такой подход в переговорном процессе, то рассчитывать на скорое решение конфликта в Донбассе не приходится. В ходе брифинга Захарова добавила, что сегодня нет альтернативы минскому комплексу мер.

Ранее Владимир Зеленский пригласил российского президента Владимира Путина в Донбасс. Политик предложил коллеге отправиться вместе на передовую, чтобы получить полное представление о ситуации. Бывший шоумен рассказал, что не раз бывал в зоне боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ напомнил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. По его словам, Владимиру Зеленскому следует разговаривать о мире с главами Донецкой и Луганской народных республик, а не с президентом России.

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Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 18:18 Источник: RT ✓ Надежный источник

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