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Политика
Захарова высказалась о скандале между Россией и Чехией: Прага загнала себя в тупик

Захарова высказалась о скандале между Россией и Чехией: Прага загнала себя в тупик

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала дипломатический скандал с Чехией.
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Отношения двух стран обострились в середине апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы были причастны к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Власти страны приняли решение о высылке 18 российских дипломатов.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

В России опровергли эти обвинения и в ответ выдворили из страны 20 сотрудников чешского посольства. Прага назвала действия Москвы непропорциональными и в свою очередь выдвинула ультиматум. Россия должна будет вернуть всех высланных дипломатов до 13:00 мск 22 апреля.

Ситуацию прокомментировала представитель Мария Захарова. В разговоре с радио "Говорит Москва" дипломат отметила, что происходящее в Чехии – это национальный позор. По ее словам, власти страны семь лет расследовали историю со взрывами, и всего за пару дней нашли, кого обвинить, – российские спецслужбы.

Захарова рассказала, что в действиях Праги нет никакой логики. Она вспомнила роман Франца Кафки "Процесс". Дипломат считает, что на примере Чехии можно увидеть реализацию этого произведения. "Бывают случаи, когда приговор можно услыхать неожиданно, от кого угодно, когда угодно", – процитировала она.

Представитель МИД добавила, что Прага поставила дипломатов в такую ситуацию, когда они стали разменной монетой. Дипломат подчеркнула: если давление со стороны Чехии продолжится, власти России примут соответствующие ответы. "Они загнали себя в тупик, пусть оттуда и выходят", – сказала Мария Захарова.

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Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 11:13 Источник: Телеграм-канал "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость700956
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рыло в пуху со своими спецслужбами лажаете раз за разом, хватит воевать со всеми, уходите, нам нужен мир и жизнь, а не воры и раздор со всем миром
Гость704729
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Пошло-поехало! Начались игры в кто кого сильнее оскорбит! Прямо как в детсаду...Только один детсадовец - явно переросток,ему уже в школе бы к выпуску готовиться,а он всё в штанишках на лямках бегает.
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