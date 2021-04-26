Украинский генерал Забродский высказался о войне с Россией

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский уверен, что в случае вооруженного конфликта с Россией украинцам не стоит надеяться на "легкую прогулку". Он добавил, что, к счастью, такого пока не произошло.
Забродский полагает, что вооруженный конфликт с нашей страной напоминал бы войну в Донбассе. Начались бы ракетно-бомбовые удары и пришлось бы подключать военно-воздушные силы. При этом, по его мнению, военные действия были бы масштабными, сообщает "Царьград".
Военный эксперт уверен, что тыла и ясной линии фронта в подобной войне не будет. Примечательно, Михаил Забродский является участником уголовного дела в нашей стране. Военнослужащего подозревают в применении запрещенных методов войны и в геноциде мирного населения.
Напомним, ранее Незалежная попросила Германию обеспечить ее вооружением для обороны черноморского побережья от российских войск в случае начала войны. Но Украине твердо отказали. Киеву дали понять, что сейчас власти Украины должны думать о том, откуда взять средства для разминирования Донбасса.
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