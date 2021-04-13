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Политика
Эксперт напугал украинцев военной операцией России

Эксперт напугал украинцев военной операцией России

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый высказался по поводу вероятности полномасштабной войны с Россией.
прочитано 451 раз

На Украине продолжается обсуждение возможной войны с Россией. При этом многочисленные эксперты, выступающие в местных СМИ, зачатую балансируют между двумя противоположными позициями – они одновременно и пугают вторжением, и пытаются убедить зрителей в мощи и силе Украины.

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"Проблема в том, что Россия – авторитарная страна, она может очень быстро действовать", – рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом он подчеркнул, что о полномасштабной российско-украинской войне речи идти не может.

По его словам, полномасштабная война с Киевом может дорого обойтись Москве. В частности, как и многие другие телевизионные эксперты, выступающие по украинскому телевидению, он озвучил возможность развала России.

"Но локальное какое-то продвижение вглубь украинской территории, какие-то локальные действия – это возможно. И этого будет достаточно для того, чтобы разрушить даже то, что есть сегодня", – подчеркнул украинский дипломат. Таким образом, даже небольшая операция все равно будет опасна для Украины и может привести к тяжелейшим последствиям.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 08:31 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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