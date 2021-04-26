Как живет Донбасс в условиях обострения конфликта с Украиной

Ситуация в Донбассе ухудшилась весной 2021 года. Как сегодня живут люди в ДНР, узнали журналисты.

С марта этого года число обстрелов на линии соприкосновения увеличилось в несколько раз. Известно о нескольких жертвах среди гражданского населения. Несмотря на призыв России, власти Украины не спешат сесть за стол переговоров с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР).

Обострение конфликта стало одним из толчков к проведению в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод". Мероприятие посетили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Андрей Козенко, общественники из сочувствующих жителям республик организаций и журналисты.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно пытался договориться о перемирии с Киевом, но чуда не произошло. По его словам, боевые действия обычно прекращались на несколько часов. Самое длительное перемирие было объявлено в июле прошлого года. Но обстрелы активизировались уже в сентябре.

"Донбасс знает, что такое война, что такое жертвы, что такое разрушения, что такое поломанные судьбы – независимо даже, с какой стороны", – подчеркнул Пушилин.

Политик обратил внимание, что все последние действия Украины говорят о ее подготовке к боевым действиям. Пушилин заверил, что не собирается ждать, когда это произойдет. Вместе с этим он опроверг данные о том, что власти укрепляют школы и детские сады. "Никто не будет их использовать", – сказал он.

Корреспонденты RT Екатерина Винокурова, Илья Васюнин поговорили с жителями населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения. Люди живут в атмосфере ужаса, в постоянном ожидании новых обстрелов. Однако переехать в другое место не могут – из-за денег или страха потерять родной дом.

Марина из поселка шахты 6/7 рассказала, что объявленное летом прошлого года перемирие многих обрадовало. Ее соседи начали восстанавливать разрушенные дома и строить планы на жизнь, но весной все изменилось. Однако покидать поселок она не собирается.

"Это наши дома, мы здесь выросли, мы здесь вырастили своих детей. Почему я должна со своего дома куда-то выезжать?", – поинтересовалась Марина.

Власти Украины игнорируют приглашения глав ДНР и ЛНР к переговорам и остаются глухи к мольбам простых граждан. Киев продолжает стягивать военных и технику к границе. Похоже, что все идет к войне.