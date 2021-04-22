В Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о предстоящей беседе лидеров России и Белоруссии. Встреча начнется вечером.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве 22 апреля около 17:00 мск. Стороны обсудят ряд важных тем. Среди вопросов на повестке тема раскрытия диверсионных планов, которые строятся против республики.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран часто осуждают эти темы, но от этого вопросов меньше не становится. В рамках Союзного государства на повестке всегда стоит много разноплановых задач. Песков не исключил, что встреча может затянуться допоздна.

"В сегодняшней беседе также состоится обмен мнений по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов по отношению к Белоруссии", – поведал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, планы против республики, которые сейчас четко прослеживаются, не должны нарушить процесс интеграции двух стран.

Ранее "Дни.ру" писали, что политолог предсказал важную роль некого преемника в политической стратегии Белоруссии в дальнейшие годы. Алексей Дзермант считает, что новый политик не позволит кардинально изменить курс развития республики и не собьет ее с заданного курса. При этом личность преемника Александра Лукашенко пока никто из экспертов раскрыть не может.