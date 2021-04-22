Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс

17 апреля президент Белоруссии заявил, что готовит важное решение. Политолог объяснил, чего ждать от политика.



Александр Лукашенко на днях заявил, что скоро озвучит "одно из принципиальных решений за четверть века президентства". По его словам, скорее всего, это будет президентский декрет. Что это значит, и как будет развиваться Белоруссия дальше, анализируют политологи.

По мнению руководителя Центра изучения континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексея Дзерманта, решение Лукашенко не допустит быстрой и кардинальной смены курса развития республики, пишет "Украина.ру".

Эксперт считает, что после такого решения президента страны к власти придет некий преемник Лукашенко, который будет держать республику в узде и не даст управлять ею третьим лицам, а также продолжит его внутриполитический курс. При этом назвать кандидатуру на пост руководителя страны пока никто из аналитиков не может.

Напомним, в августе прошлого года сразу после выборов президента Белоруссии в республике начались беспорядки. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с такими результатами голосования и объявила выборы несостоятельными. С тех пор Белоруссия находится в нестабильном положении.