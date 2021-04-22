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Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс

Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс

17 апреля президент Белоруссии заявил, что готовит важное решение. Политолог объяснил, чего ждать от политика.
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Александр Лукашенко на днях заявил, что скоро озвучит "одно из принципиальных решений за четверть века президентства". По его словам, скорее всего, это будет президентский декрет. Что это значит, и как будет развиваться Белоруссия дальше, анализируют политологи.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению руководителя Центра изучения континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексея Дзерманта, решение Лукашенко не допустит быстрой и кардинальной смены курса развития республики, пишет "Украина.ру".

Эксперт считает, что после такого решения президента страны к власти придет некий преемник Лукашенко, который будет держать республику в узде и не даст управлять ею третьим лицам, а также продолжит его внутриполитический курс. При этом назвать кандидатуру на пост руководителя страны пока никто из аналитиков не может.

Напомним, в августе прошлого года сразу после выборов президента Белоруссии в республике начались беспорядки. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал победу с 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с такими результатами голосования и объявила выборы несостоятельными. С тех пор Белоруссия находится в нестабильном положении.

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Фото: president.gov.by
Автор: 22 апреля 2021, 13:43 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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