Путин поручил ввести полную оплату больничных семьям с детьми до семи лет

Президент предложил депутатам ввести 100%-ную оплату больничных родителям с маленькими детьми не зависимо от стажа работы. Данное решение глава государства призвал принять на законодательном уровне в ближайшее время.
Владимир Путин в своем послании напомнил, что в настоящее время такая мера социальной поддержки семей зависит от трудового стажа родителей, сообщает RT. Он заявил, что в целом это оправданно, но для молодых матерей подобные выплаты существенно ниже, и им необходимо помочь.
Российский лидер отметил, что эта тема поднималась ранее в Госсовете. Инициативу он поручил выполнить уже в этом году. Кроме того, Владимир Путин также попросил депутатов подготовить программу поддержки семей с детьми, а также одиноких родителей.
Также Владимир Путин поручил поддержать и женщин, которые ждут ребенка, передает Пятый канал. Также он отметил такую тенденцию: женщины с большим стажем работы рожают реже.
Как писали "Дни.ру", в начале послания Владимира Путина Федеральному собранию президент отметил, что его тезисы будут посвящены внутренним вопросам страны. Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что свое выступление российский лидер готовит до "последней минуты".
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