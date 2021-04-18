Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Воскресенье
18 апреля
Лента новостей
12:15
Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала
11:40
Ваенга обнародовала уникальные факты о своем происхождении
11:00
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
10:53
Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни
10:47
Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"
09:31
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
08:10
"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой
06:38
"Одета как чемодан": нелепо вырядившуюся Рудковскую крепко приложили
04:39
Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику
02:11
"Без иллюзий": Осужденный за хранение наркотиков певец рассекретил своего ребенка
00:14
На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест
22:16
Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского
20:07
"Невежды": молодая жена Петросяна огрызнулась после жуткой травли
19:37
Басков поддержал оставшуюся без матери Валерию
19:06
"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу
18:10
"Это не шуточки": На карьере Самбурской поставили крест за неудобную правду
17:57
Неменский рассказал о спасающем Украину диктаторе
17:52
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
17:47
"Слов возмущения не хватает": изменившейся Лорак дали под дых
17:39
"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту
17:38
"Жилы все торчат": злопыхатели накинулись на истощенную Хилькевич
17:35
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
17:08
Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия
17:02
Звезда "Великолепного века" обнародовала лицо дочери
15:52
Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость
15:47
Встреча Путина и Байдена не разрешит украинский кризис – политолог Бекман
15:41
Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным
15:20
Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре
15:17
Появились подробности досрочной победы России в командном чемпионате по фигурному катанию
15:10
Пострадавшая в аварии требует упечь Эдварда Била в СИЗО
15:05
Экс-избранница Тимати показала новорожденную дочь
14:58
"Еле спасли!": опубликовано свежее фото лица Заворотнюк
14:38
"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино
14:33
Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель о ситуации в Донбассе
14:22
Поклонники довели: дом Пугачевой утонул
14:20
Бывший муж Дайнеко сыграл свадьбу с роковой красоткой
13:50
Экс-участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы
13:45
"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином
13:38
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
13:30
"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой
13:16
Допелся: Моргенштерна хотят привлечь за пропаганду запрещенных веществ
13:09
Озвучены должности с зарплатами от полумиллиона рублей
13:00
История с санкциями США против России будет долгоиграющей – эксперт Рудяков
12:44
Создатель "Дома-2" стал участником громкого скандала
12:43
Округлившийся живот Кафельниковой всполошил народ
12:40
Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой
12:32
Медведева утерла нос решившему проверить ее Харламову
12:05
Бородина помешала карьере Бони в "Доме-2": Не умеет радоваться за других
11:49
"Готова к новому роману": Муцениеце пустилась во все тяжкие после развода
11:44
"Правда вскроется": Шурыгина попала в клинику
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
"Ешь червей": желающему вернуть советские пятилетки Певцову дали под дых
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
Политика
Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала

Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала

Отношения Чехии и России вновь обострились. Меньше чем за сутки обе стороны сделали ряд заявлений.
прочитано 88 раз

Накануне стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания несколько лет назад обвинила в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению чешского МВД, эти же люди причастны к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

ПО ТЕМЕ

Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

Зеленский: Белорусы заслуживают другого будущего, даже другого настоящего

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Вместе с тем Чехия объявила 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. Первый вице-премьер, глава МВД страны и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов. Якобы они являются офицерами ГРУ и СВР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Гамачека. Она предупредила Чехию о последствиях такого решения.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", – процитировал Захарову РЕН ТВ.

Российский сенатор Андрей Климов считает, что Чехия, выдворив российских дипломатов, пытается понравиться старшим партнерам по НАТО. Также он уверен: у Праги нет реальных оснований для высылки сотрудников посольства России.

Происходящее попытались связать со скандалом в Белоруссии. Наблюдатели считают, что Чехия делает громкие заявления и принимает странные решения, чтобы отвлечь внимание от разоблачения операции западных спецслужб по убийству Александра Лукашенко, пишет Политнавигатор.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 12:15 Источник: Известия ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью

Художник просит сына модельера помочь отцу
Шоу-бизнес

Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"

Рэпер скатился кубарем
Шоу-бизнес

"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту

Заседание назначено на май
Шоу-бизнес

Поклонники довели: дом Пугачевой утонул

Артистка показала кадры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+