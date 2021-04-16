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Политика
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза

Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза

Источник в Евросоюзе ответил на вопрос о возможности вхождения Украины в состав мировое сообщество.
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Украина уже не один год грезит вступлением в Евросоюз. Это обещал ей предыдущий президент страны Петр Порошенко. Теперь и Владимир Зеленский держит курс на Запад.

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Недавно он намекнул, что для Брюсселя "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Мол, Евросоюз давно уже считает Киев дружественной страной, а значит, пора что-то делать в сторону сближения.

Владимир Зеленский в каждом своем выступлении говорит о том, что пора бы перейти от разговоров к действиям. Но дело все никак не сдвинется с мертвой точки.

Высокопоставленный источник в Евросоюзе наконец ответил на вопрос о возможности вхождения Украины в состав мирового сообщества. По его словам, этот вопрос сейчас не обсуждается, пишет РИА Новости.

"Украина — европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке", — сообщил источник.

Также он отметил, что в данный момент стороны прорабатывают соглашение об ассоциации ЕС и Украины. При этом он считает, что у договора есть большой потенциал для развития экономики Украины.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник, отличающийся нетерпимой позицией в отношении России, пригрозил Западу возвращением Украине ядерного статуса, если ее срочно не возьмут в НАТО.

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Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 19:14 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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