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Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика

Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика

Политтехнолог Алексей Цвеков рассказал, зачем США ввели новые санкции против России. Эксперт убежден, что это истерика американской стороны.
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В прессе активно обсуждают введение новых санкций со стороны США в отношении России. Данное событие оказалось неожиданным, поскольку совсем недавно между лидерами двух стран произошел разговор, который был признан конструктивным.

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Политтехнолог Алексей Цветков в эфире ютуб-канала "Украина.ру"

рассказал, что стоит за действиями американской стороны. По словам эксперта, никто не знает, что на самом деле было во время телефонного звонка. "Исходя из реакции Госдепа, можно сделать вывод, что это самая настоящая истерика", — заявил он.

Цветков отметил, что резкие шаги США напоминают поведение маленького ребенка, который не выклянчил у папы конфету и упал посреди супермаркета, начав орать, дрыгать ручками и ножками. При этом сами санкции не нанесут российской экономике какого-либо ощутимого ущерба, добавил специалист.

"Список лиц, высылка дипломатов — это даже не хорошая мина при плохой игре, это плохая мина при плохой игре. США выдали сами себя с потрохами", — продолжил политолог. Все, что происходит, говорит только о том, что усилия России по предотвращению конфликта на Донбассе достигли своего результата, резюмировал Цветков.

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Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 21:54 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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