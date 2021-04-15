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15 апреля
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Политика
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться

МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на новые санкции США.
прочитано 219 раз

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что санкционный курс американской администрации не отвечает интересам народов двух стран. Она отметила, что введение новых санкций не свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в улучшении отношений с Москвой.

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Захарова напомнила, что во время недавнего телефонного разговора лидер США Джо Байден сообщил своему коллеге Владимиру Путину о намерении выстраивать стабильные и предсказуемые связи с Россией. Однако действия главы Белого дома говорят об обратном, подчеркнула дипломат.

Материал дополняется.

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Фото: Дни.ру
15 апреля 2021, 16:10 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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