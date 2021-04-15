МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что санкционный курс американской администрации не отвечает интересам народов двух стран. Она отметила, что введение новых санкций не свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в улучшении отношений с Москвой.
Захарова напомнила, что во время недавнего телефонного разговора лидер США Джо Байден сообщил своему коллеге Владимиру Путину о намерении выстраивать стабильные и предсказуемые связи с Россией. Однако действия главы Белого дома говорят об обратном, подчеркнула дипломат.
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