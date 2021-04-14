В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена

Состоявшийся телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Последние дни мировая пресса активно обсуждает новый этап российско-американских отношений. Намедни лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден созвонились по инициативе США.

В распоряжении журналистов оказались темы, которые были затронуты в ходе разговора президентов. Большой ажиотаж вызвал тот факт, что Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории.

Пресс-секретарь российского главнокомандующего заявил, что в Кремле изучат данное предложение, после чего будет озвучено окончательное решение. В Белом доме также выразили оценку возможному событию.

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По ее словам, американская сторона видит в предстоящей встрече двух лидеров шанс начать работу в тех сферах, где Россия и США смогут добиться нужного результата.

Что касается телефонного разговора Путина и Байдена, то Псаки назвала его конструктивным. Прошедшее событие положительно отразилось и на экономике. Стало известно, что после беседы президентов вырос курс рубля.