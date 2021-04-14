В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена

Последние дни мировая пресса активно обсуждает новый этап российско-американских отношений. Намедни лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден созвонились по инициативе США.
В распоряжении журналистов оказались темы, которые были затронуты в ходе разговора президентов. Большой ажиотаж вызвал тот факт, что Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории.
Пресс-секретарь российского главнокомандующего заявил, что в Кремле изучат данное предложение, после чего будет озвучено окончательное решение. В Белом доме также выразили оценку возможному событию.
Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По ее словам, американская сторона видит в предстоящей встрече двух лидеров шанс начать работу в тех сферах, где Россия и США смогут добиться нужного результата.
Что касается телефонного разговора Путина и Байдена, то Псаки назвала его конструктивным. Прошедшее событие положительно отразилось и на экономике. Стало известно, что после беседы президентов вырос курс рубля.
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