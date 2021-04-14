Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение

Пресс-секретарь президента России высказался о возможной встрече глав России и США. Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет спешить с этим вопросом.



Официальный представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон не станут торопиться с проработкой встречи. Также Дмитрий Песков подчеркнул важность того, чтобы такая инициатива и слова о необходимости диалога имели взаимосвязь с реальными делами.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что предложение Соединенных Штатов провести встречу двух президентов в "одной из третьих стран" является новым. По словам Пескова, Москва изучит его перед тем, как принять решение и начать тщательную проработку по дипломатической линии.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что если Вашингтон после предложения о проведении саммита введет новые санкции против России, то наша страна будет рассматривать это как расхождение слов властей США с реальными делами.

Напомним, Джо Байден позвонил российскому коллеге 13 апреля и предложил ему провести в ближайшие месяцы встречу, чтобы обсудить отношения России и США. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что личная встреча лидеров двух стран может быть предстоящим летом. Позже Дмитрий Песков заявил, что американские власти предлагали провести саммит в одной из европейских стран.