Дипломат Чалый о последствиях переговоров Путина и Байдена: Будет трагедия для украинцев

Украинский дипломат Александр Чалый прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В минувший вторник, 13 апреля, Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о намерении выстраивать стабильные отношения с российским коллегой и предложил ему встретиться лично, чтобы обсудить ряд важных проблем.

Дипломат Александр Чалый рассказал, какие последствия будет иметь разговор двух президентов для Украины. Эксперт предположил, что ситуация напомнит разрядку времен холодной войны. По его словам, тогда власти США пообещали не применять силу против Кубы и вывести ракеты из Турции.

В эфире телеканала "Наш" Чалый заявил, что в скором времени Вашингтон начнет диктовать Киеву свои условия, среди них – недопуск в Североатлантический Альянс. Дипломат подчеркнул, что это будет трагедия для украинцев, потому что они "продолжают идти за иллюзией", передает "ПолитНавигатор".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление в НАТО – единственный способ остановить конфликт в Донбассе. Политик также обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Он призвал Евросоюз и США расширить присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, отношения Киева и Москвы ухудшились в начале 2014 года на фоне боевых действий в Донбассе и отделения Крыма. Россия не раз отвергала свое участие во внутриукраинском конфликте. Власти страны говорили о том, что, наоборот, заинтересованы в скором разрешении кризиса.