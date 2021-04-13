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Политика
Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились

Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились

Эксперт Юрий Самонкин оценил политические перспективы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
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Политолог назвал оппозиционера "проводником интересов Запада". По его мнению, все, что умеет Светлана Тихановская, – это устраивать провокации в отношении властей республики. Самонкин заявил, что у нее нет политического будущего в Белоруссии. "Все ее протесты с треском провалились", – подчеркнул он.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Эксперт предположил, что лидер оппозиции повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и скатится в "маргинальную политику". Он отметил, что Украина с большим удовольствием примет Тихановскую, особенно после ее слов о принадлежности Крымского полуострова.

Политическая ситуация в Незалежной сложная. Самонкин рассказал, что в Киеве сейчас идет борьба за сферу влияния. Если Светлана Тихановская решит влезть в эти разборки, то может потерпеть досадное поражение. "До белорусского оппозиционера никому нет дела", – заключил эксперт.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Александр Лукашенко выиграл с большим перевесом голосов. По данным Центризбиркома, президента поддержали более 80% избирателей. Лидер оппозиции Светлана Тихановская набрала всего 10% голосов.

Через несколько дней после оглашения итогов выборов она покинула страну. В окружении Светланы Тихановской рассказали, что оппозиционер получала угрозы от властей. Александр Лукашенко опроверг эти данные, отметив, что помог ей выехать за границу и таким образом спас ее от гнева протестующих.

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Фото: Darius Mataitis via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 17:15 Источник: Newinform ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Андрей
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Каждая тупость в эксперты лезет
Гость694362
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Эксперт непонятно каких наук, но оценил Тихановскую. Возраст 30 лет, закончил Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Но зато ПРЕЗИДЕНТ АНО Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив. "Большой ученый" в политике. Жук и жаба обязательно лезут комментировать то, в чем не разбираются.
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