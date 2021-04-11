Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо

Президент Турции Реджеп Эрдоган славится своей изворотливостью. Являясь "попутчиком" России на международной арене, политик использует различные способы для того, чтобы давить на партнеров и выторговывать свои интересы.
Недавний разговор Эрдогана с Зеленским стал тому подтверждением. Турецкий президент дал обещание Владимиру Зеленскому вернуть крымскую территорию.
На полуострове незамедлительно последовала реакция на громкие слова политика. Эксперт Александр Молохов сравнил происходящее с культовой поэмой "Энеида".
Молохов отметил, что Эрдоган, вне всяких сомнений, преследует выгоду. В планы турецкого лидера точно не входит сохранение Крыма в сфере влияния Киева, передает РИА Новости.
Кроме того, по мнению чиновника, полагаться на Эрдогана в данном вопросе было бы крайне опрометчиво. Молохов убежден, что с такими союзниками Зеленскому не нужны враги.
Напомним, что встреча двух президентом прошла в Стамбуле. В ходе разговора Зеленский пожаловался Эрдогану на "милитаризацию" Крыма. Кроме того, украинский лидер проинформировал коллегу о происходящем на востоке страны.
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