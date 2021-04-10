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10 апреля
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Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч

Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч

Белоруссия погрузилась в демографическую яму. Жители страны не видят будущего при авторитарном репрессивном режиме.
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Экономист Ярослав Романчук отмечает, что по состоянию на начало 2021 года численность населения Белоруссии опустилась до значений 1975 года. В настоящее время, как и целых 46 лет назад, в стране проживают лишь порядка 9,35 миллиона человек. При этом с каждым годом за границу уезжают все больше людей.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Специалист подчеркнул, что в насыщенном протестами и репрессиями 2020 году население Белоруссии сократилось более чем на 60 тысяч человек, что в три раза больше, чем годом ранее. В общей сложности, за 26 лет правления президента Александра Лукашенко численность населения снизилась на 894 тысячи человек или 8,7%. При этом в последние годы в стране выросла естественная убыль населения.

Романчук обратил внимание, что демографические показатели наиболее точно отражают отношение граждан к происходящему в государстве. Если они одобряют социально-политическую обстановку и видят для себя перспективы развития – то без особых опасений строят в нём семьи и поднимают рождаемость. Но в настоящее время в Белоруссии, по мнению эксперта, царит непотизм и фаворитизм, а честным людям тяжело повысить социальный статус и повысить финансовое благополучие. Всё это приводит к тому, что граждане всеми способами пытаются сбежать за рубеж.

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Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 18:03 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

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