Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина

Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно", обнародованный в Сети накануне, стал сенсацией. Картину, рассказывающую о богатствах президента Белоруссии, посмотрели почти два миллиона раз. Политик Лев Марголин рассказал, какое впечатление произвела на него документальная лента.

прочитано 7727 раз