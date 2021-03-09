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Политика
Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина

Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно", обнародованный в Сети накануне, стал сенсацией. Картину, рассказывающую о богатствах президента Белоруссии, посмотрели почти два миллиона раз. Политик Лев Марголин рассказал, какое впечатление произвела на него документальная лента.
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Эксперт отметил, что в фильме прозвучало мало убедительных фактов. По мнению политика, это связано с тем, что Александр Лукашенко искусно маскирует свою недвижимость – делает ее государственной.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В качестве примера Марголин привел подаренный главе республики люксовый автомобиль Maybach. Транспорт не указан в декларации Лукашенко, так как он оформлен на управление делами президента.

Политик сравнил президента с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным, у которого тоже формального ничего не было. При этом, подчеркнул эксперт, советский вождь пользовался несколькими резиденциями.

Марголин уверен: Лукашенко намерен повторить путь Сталина. Все действия главы Белоруссии демонстрируют, что "он хочет остаться во власти до смерти". Эксперт добавил, что ради этого Батька готов полностью поменять политическую систему и названия своих постов.

В заключение эксперт заявил, что озвученные в картине факты не станут новостью для оппозиционеров: большинство из них догадывались о богатствах Александра Лукашенко. Тем не менее Марголин допустил, что фильм может сыграть роль в борьбе с режимом.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии в августе прошлого года. Сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в подделке результатов президентских выборов. На сторону протестующих встали западные лидеры: против официальных лиц и компаний республики были введены санкции.

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Автор: 9 марта 2021, 18:38 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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