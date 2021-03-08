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Политика
Аналитики назвали Бабарико и Колесникову единственными кандидатами в президенты Белоруссии

Аналитики назвали Бабарико и Колесникову единственными кандидатами в президенты Белоруссии

Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белорусские аналитики спрогнозировали, кто станет следующим президентом республики после Александра Лукашенко. Эксперты убеждены, что претендовать на пост главнокомандующего смогут лишь два кандидата.
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Вопрос о том, кто станет следующим президентом Белоруссии после ухода Александра Лукашенко, обсуждают уже давно. Если отбросить наименее вероятные конспирологические теории, то останется не так много вариантов.

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Если говорить о передачи власти преемнику, то самой главной кандидатурой на эту роль считается старший сын Лукашенко Виктор. К слову, недавнее назначение наследника Батьки на новую должность некоторые политические обозреватели связывают с подготовкой Виктора Александровича к правлению республикой.

Очевидно, что перспективы монархии белорусское гражданское общество не устраивают. По этой причине приходится рассматривать тот вариант, при котором новым лидером в республике станет один из наиболее заметных оппозиционных лидеров.

Аналитики опубликовали в телеграм-канале "Минская Семибоярщина" свои прогнозы касательно политического будущего Белоруссии. Эксперты сообщили, что Минская весна уже началась, поэтому борьба за президентский пост является одной и самых важных составляющих процесса.

Александра Григорьевича политологи назвали сбитым летчиком, подчеркнув, что даже при условии силового преимущества шансы Батьки остаться у власти стремятся к нулю. На президентское кресло также могут не рассчитывать и Цепкало, Тихановская, а также Латушко. При всем своем влиянии на белорусское гражданское обществе эти лица отсутствовали на территории республики на протяжении продолжительного времени, что противоречит легитимным условиям борьбы за власть.

Таким образом, можно сделать вывод, что единственно возможными кандидатами в президенты являются Виктор Бабарико и Мария Колеснкова. Стоит оговориться, что это сработает лишь в том случае, если данным гражданам не "нарисуют срок".

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Автор: 8 марта 2021, 17:56 Источник: Телеграм-канал "Минская Семибоярщина" ✓ Надежный источник
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