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Анонимный телеграм-канал о несметных богатствах Лукашенко: Белорусские элиты обирают народ в открытую

Анонимный телеграм-канал о несметных богатствах Лукашенко: Белорусские элиты обирают народ в открытую

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно Александр Лукашенко выступил с речью со сцены "Мотовелозавода". Автор анонимного телеграм-канала поделился мыслями касательно прошедшего события.
прочитано 1395 раз

Александр Лукашенко известен своими пламенными речами на больших сценах перед рядами чиновников разного калибра. На сей раз белорусский президент выбрал для обращения декорации "Мотовелозавода".

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Автор анонимного телеграм-канала "Кукловод и овца" считает, что место для подобных мероприятий абсолютно провальное. Дело в том, что персонал предприятия за 11 лет сократился более чем в 30 раз. Сейчас на МВЗ трудятся менее ста человек.

Политический обозреватель с долей иронии заявил, что это может послужить наглядным примером того, как белорусские предприятия развиваются под надзором Александра Григорьевича. Очевидно, что простые работяги покидают связанные с государственными учреждениями рабочие места, потому что благодаря своим способностям без куска хлеба точно не останутся. А вот идеологическому руководству того или иного завода деваться некуда — уж слишком глубоко они интегрированы в политическую повестку.

По словам автора телеграм-канала, Лукашенко продолжает создавать видимость того, что выступает перед простым народом. При этом на самом деле целевой аудиторией является максимально лояльная Батьке группа чиновников.

Политолог также коснулся оправданий последнего диктатора Европы по поводу своих богатств и резиденций. Эксперт убежден, что Батька даже и не пытается делать вид, что деньги принадлежат народу. "Белорусские элиты обирают народ в открытую", — цитируют телеграм-канал СМИ.

Слова Лукашенко сводятся к тому, что все эти дворцы существуют только для блага страны. Только вот что людям делать со всеми этими золотыми интерьерами после ухода Александра Григорьевича, непонятно.

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Автор: 8 марта 2021, 11:57 Источник: Телеграм-канал "Кукловод и овца" ✓ Надежный источник
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