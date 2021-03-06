Лукашенко будет отклоняться от интеграции Белоруссии и России – политолог Безпалько

Политолог Богдан Безпалько высказался о будущем отношений России и Белоруссии. Эксперт уверен: президент республики Александр Лукашенко будет до последнего оттягивать принятие важных решений.

В минувший вторник, 2 марта, глава Белоруссии провел совещание о военном сотрудничестве с Россией. Президент назвал невозможным "слияние" двух государств в единое образование. "Мир изменился... Глупо даже работать в этом направлении", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Слова политика прокомментировал Богдан Безпалько. По мнению эксперта, это публичный отказ от интеграции. Для Лукашенко сближение с Россией сегодня представляется как угроза его личной власти. Политолог добавил, что лидер не вправе оценивать, что является глупым, а что нет.

Безпалько не исключил, что президент Белоруссии будет уклоняться от интеграции. В то же время Москва будет настаивать на ней, оказывая помощь Минску. "Меры поддержки Белоруссии должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги (с стороны Лукашенко – Прим.ред.)", – сказал эксперт.

Высказался Безпалько и о протестах в республике. По его прогнозу, беспорядки должны усилиться весной и летом. Возможно, что к ним будет причастен Запад. Получив политическую, финансовую и медийную поддержку, глава республики будет надеяться, что сможет подавить демонстрации и сохранить пост.

"Может быть, тогда Александр Лукашенко пойдет на какие-то косметические изменения. Но пока что он пытается затянуть время", – заключил Безпалько.

Волна протестных акций прокатилась по Белоруссии в начале августа. Причиной стало недовольство граждан победой Александра Лукашенко на выборах. Руководство страны обвинили в фальсификации голосования. В ряде городов прошли жесткие задержания оппозиционеров. Известно по меньшей мере о четырех погибших.