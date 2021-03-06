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Политика
Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт

Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В последнее время все больше политологов высказываются об интеграции России и Белоруссии. Например, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, Кремль не должен подписывать такие соглашения с соседней республикой, пока ее президентом является Александр Лукашенко.
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Скорейшая интеграция в сложившейся ситуации неуместна, уверен Иван Скориков. В интервью ютуб-каналу "Политическая Россия" он назвал Александра Лукашенко токсичным человеком, которого не стоит заключать в объятия. Мол, прикоснувшись к "плохо пахнущему" действующему президенту Белоруссии можно испачкаться в чем-то нехорошем.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению политолога, любые интеграционные шаги будут расцениваться как попытки Лукашенко спасти свою пятую точку. Это приведет лишь к тому, что многие сторонники таких соглашений отвернутся от России, предположил Скориков. Именно поэтому, как считает эксперт, Кремль должен уговорить Александра Григорьевича провести трансфер власти – дать возможность навести порядок в Белоруссии пророссийским политикам.

Скориков отметил, что они будут считаться конкурентной, но умеренной оппозицией, которая создать для Лукашенко так называемый политический парашют. Мол, в таком случае Батька может рассчитывать на спокойную пенсию и даже упоминание в учебниках истории.

Говоря от трансфере в Белоруссии, эксперт подчеркнул, что новые люди придут к власти с помощью демократических выборов. Лишь в таком случае возможна любая интеграция, даже объединение двух соседних стран, считает Иван Скориков.

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Автор: 6 марта 2021, 11:00 Источник: YouTube-канал "Политическая Россия – PolitRussia" ✓ Надежный источник
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Гость647439
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Да, должна. Да, должен уйти. Но, имеет место случай патологической любви к власти и массового извращения сознания у бандитов в погонах. Излечимо это только через кровопускание.
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