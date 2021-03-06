Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт

В последнее время все больше политологов высказываются об интеграции России и Белоруссии. Например, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, Кремль не должен подписывать такие соглашения с соседней республикой, пока ее президентом является Александр Лукашенко.

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