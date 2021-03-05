"Кислотный актив": эксперт оценил отношения России и Белоруссии

Правительству республики дали 30 дней для устранения нарушений. Эксперт отметил, что Белоруссия всегда требовала к себе особого отношения. Но подобный ультиматум стране предъявили впервые.
По словам Малашко, очевидно, что для России в экономическом плане соседнее государство превращается в "кислотный актив", который приносит много проблем.
Топ-менеджер не уверен, что Белоруссия бросится выполнять требования ЕЭК. Он заявил, что она давно стала контрабандной страной. Также он посетовал на то, то даже "без этих российских угроз" республика сама себя добьет.
Экономическими последствиями подобного поведения он считает, в первую очередь, изменения условий торговли с Россией. Он констатировал, что Белоруссия должна интегрироваться в общую экономику.
По его словам, белорусские товары входят на российский рынок легко, а российские республика ограничивает. Малашко заявил, что тогда и соседнее государство имеет право закрыть для Белоруссии свой рынок.
Экономист не исключает того, что сам факт предъявления ультиматума имеет не только экономическую, но и политическую подоплеку. Он считает, что от президента республики Александра Лукашенко добиваются того, чтобы его политика была согласованной.
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