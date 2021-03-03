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Политика
Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу

Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу

Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Назначение старшего сына Александра Лукашенко на новую должность породило много вопросов. Зачем белорусский лидер так поступил? Политик готовит Виктора себе в преемники или наследник чем-то разозлил отца?
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На прошлой неделе Александр Лукашенко сообщил об увольнении старшего сына с государственной службы. Виктор был помощником президента Белоруссии по национальной безопасности с 2005 года. Теперь он является президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

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Журналист Андрей Савельев уверен: в этой истории есть скрытый от белорусов подтекст. Официально Лукашенко объяснил увольнение сына тем, что президент НОК не может занимать государственный пост. При этом сам глава Белоруссии руководил комитетом почти 24 года.

Во время августовских протестов сын президента неожиданно пропал с радаров. Виктор не выступал перед журналистами и не бегал с автоматом в компании отца. "По логике событий, он должен был оказаться в центре внимания", – отметил Савельев в авторской колонке для "ПолитНавигатора".

По данным анонимных телеграм-каналов, в тот период в семье Александра Лукашенко произошел разлад. Как рассказали источники, сыновья отказались поддержать президента, сделавшего ставку на насилие в борьбе с оппозицией. Виктор якобы даже уговаривал отца уйти в отставку.

Однако эта информация так и не получила подтверждения. По словам журналиста, на отношения внутри семьи Александра Лукашенко указывают лишь косвенные признаки. Один из самых красноречивых – это назначение сына на почетную, но не имеющую никакого политического веса должность президента НОК.

"Уж очень это похоже на опалу. По-отечески мягкую, красиво обставленную, но опалу", – заключил эксперт.

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Автор: 3 марта 2021, 18:56 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
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