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Политика
Психолог Янчук предупредил о "катастрофических последствиях" репрессий в Белоруссии: Власти играют с огнем

Психолог Янчук предупредил о "катастрофических последствиях" репрессий в Белоруссии: Власти играют с огнем

Психолог Владимир Янчук высказался о состоянии белорусского общества. По мнению специалиста, граждане не смогут долго жить под постоянным давлением репрессий.
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Эксперт заявил, что многие белорусы сегодня испытывают страх и растерянность. Они глубоко обеспокоены событиями, происходящими в республике, и не знают, куда им дальше двигаться. Янчук обратил внимание, что у общества нет плана или стратегии действий даже на краткосрочную перспективу.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Вторая сторона конфликта также находится в смятении. По словам психолога, даже соратники президента Александра Лукашенко абсолютно не уверены в том, что ситуация в стране находится под контролем. Янчук подчеркнул, что адепты режима с тревогой следят за "лихорадочными метаниями "вождя".

В разговора с изданием "Солидарность" специалист отметил, что показательная расправа над протестующими является свидетельством бессилия режима. Янчук пояснил, что сильная власть никогда не ужесточает наказания, она демонстрирует снисходительность и уверенность.

Психолог также предупредил, что постоянные репрессии в Белоруссии могут иметь "катастрофических последствия". Янчук уточнил, что даже у белорусов есть предел терпения: "Власти играют с огнем". Тем не менее эксперт затруднился сказать, когда именно произойдет социальный взрыв.

Ранее политологи перечислили главные провалы политики команды белорусского оппозиционера Светланы Тихановской. Почему ей так и не удалось отправить Александра Лукашенко в отставку, Вы узнаете из этого материала.

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Фото: Yuliia Ovsyannikova/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 14:52 Источник: Gazeta.by ✓ Надежный источник
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