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Политика
Жириновский объяснил отсутствие поддержки Путина со стороны Лукашенко: Уровень директора совхоза

Жириновский объяснил отсутствие поддержки Путина со стороны Лукашенко: Уровень директора совхоза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предпочел никак не реагировать на оскорбление США в адрес главы России Владимира Путина. Поведение политика прокомментировал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
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Американский президент накануне сделал ряд громких заявлений. Во время интервью ABC News Джо Байден обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов главы государства и назвал Владимира Путина убийцей. Также политик пообещал привлечь Москву к ответственности за преступления.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко никак не прокомментировал оскорбления в адрес российского коллеги. А ведь совсем недавно лидер республики называл Путина "старшим братом и хорошим другом" и говорил о намерении стоять "спиной к спине" для отражения западной угрозы.

Поведение белорусского политика объяснил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В эфире ютуб-шоу "Соловьев Live" он рассказал, что Лукашенко молчит, потому что рассчитывает на "подачку Запада". "Чем хуже России будет, глядишь, он свой кусочек и отхватит", – подчеркнул депутат Госдумы.

Жириновский напомнил, что именно благодаря поддержке Москвы Александр Лукашенко смог удержаться во власти. Однако вместо того чтобы сказать спасибо, президент лишь имитирует реформу Конституции. Лидер ЛДПР добавил, что глава Белоруссии так и не признал Крым российским.

"Это чудовищно. Уровень директора совхоза как был, так и остался", – заключил Жириновский.

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Фото: president.gov.by
Автор: 22 марта 2021, 09:58 Источник: Ютуб-канал "Соловьев Live" ✓ Надежный источник

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