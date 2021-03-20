Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго

Чуть больше недели назад комитет Государственной думы России по делам СНГ и евразийской интеграции утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост нового посла России в Белоруссии. Эксперты считают, что это было сделано неспроста.

прочитано 401 раз