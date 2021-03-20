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Лукашенко пообещал белорусам другого президента

Лукашенко пообещал белорусам другого президента

Белорусский лидер на днях посетил предприятие "Молочный мир". Во время общения с сотрудниками он запел "старую песню о главном".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко снова призвал белорусов "потерпеть". Выступая перед трудовым коллективом предприятия, глава государства говорил не столько о наращивании производства, финансировании или повышении зарплат, сколько о трудных временах и важности единства.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко считает, что в настоящее время весь мир переживает "непростой период", поэтому белорусам нужно держаться друг друга, чтобы его преодолеть. По словам политика, многие люди потеряли ориентацию в мире, поэтому он объявил 2021 Годом народного единства.

Александр Лукашенко заявил, что этому мешают недовольные граждане, но большинство хотят жить в спокойствии, поэтому им надо "потерпеть". Он отметил, что результаты соцопросов свидетельствуют о том, что многие люди боятся дестабилизации обстановки в стране и этого нельзя допускать

Однако в бочке с дёгтем была и ложка сахара. Батька пообещал, что в Белоруссии обязательно будут другие президенты. Но тут же оговорился, намекнув, что белорусы будут об этом жалеть. По словам политика, его граждане живут "не хуже других", и чтобы их жизнь не ухудшилась – надо набраться терпения и иметь голову на плечах.

Это далеко не первый раз, когда Александр Лукашенко просит свой народ потерпеть до лучших времён. К примеру, с похожими словами он обращался к населению осенью минувшего года после масштабных протестов, и так же винил во всех бедах оппозицию.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 14:36 Источник: БелТА ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость634587
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Гость667347
Лукашенко А.Г. , - единственный лидер страны на постсоветском пространстве, заслуживающий безусловного уважения.
Ерунду пишешь. Не заслуживает он ни уважения, ни терпения народа. На заводах ему рабочие кричали Уходи. Он все время обещает сказки на будущее. Только люди живут настоящим, а ему давно никто не верит.
Шура
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Гость667347
Лукашенко А.Г. , - единственный лидер страны на постсоветском пространстве, заслуживающий безусловного уважения.
Ты совсем одурел? Лукашенко вор и убийца!
Гость667347
Пожаловаться Ответить
Лукашенко А.Г. , - единственный лидер страны на постсоветском пространстве, заслуживающий безусловного уважения.
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