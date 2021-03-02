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Политика
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах

Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Союзное государство между Россией и Белоруссией является политической выдумкой. Так считает первый глава республики Станислав Шушкевич.
прочитано 1969 раз

Александр Лукашенко известен своей способностью играть, что называется, на два фронта. Весь период, который политологи называют затяжным политическим кризисом в Белоруссии, последний диктатор Европы умудряется поддерживать минимальную видимость легитимности. При этом мировое сообщество продолжает настаивать на том, что на территории республики права человека носят весьма условный характер.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Одним из лейтмотивов постоянной риторики Лукашенко является тема Союзного государства. Бывший главнокомандующий Республики Беларусь Станислав Шушкевич заявил, что Александр Григорьевич эксплуатирует дружественные отношения с Россией.

По словам политика, Батька пытается вести своеобразную игру с Владимиром Путиным. Речь идет о том, что Союзное государство между Россией и Белоруссией является политической выдумкой.

Кроме того, Шушкевич назвал потуги Лукашенко чепухой. Главной мотивацией для Батьки политик считает возможность получить от страны-соседа кредиты.

Шушкевич удивился тому, как Александру Григорьевичу до сих пор удается манипулировать союзниками столь примитивным способом, сообщает URA.ru. Политолог выразил предположение, что Лукашенко будет эксплуатировать тему Союзного государство до бесконечности.

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Автор: 2 марта 2021, 21:39 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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