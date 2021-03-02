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Политика
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело

Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело

Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Белорусский президент Александр Лукашенко провел во вторник совещание по итогам поездки в Россию. Глава республики высказался о трансфере власти.
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Президент Белоруссии в очередной раз опроверг данные о том, что он собирается передать власть сыновьям. Александр Лукашенко отметил, что его родные не могут претендовать на пост главы государства по закону.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, новые президентские выборы состоятся сразу после референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет в январе или феврале 2021 года. На заседании Лукашенко подчеркнул, что выдвинуть свою кандидатуру может каждый.

Глава республики добавил, что не обсуждал вопрос передачи власти с российским коллегой Владимиром Путиным. Эта тема касается только Белоруссии. "Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело", – сказал Лукашенко.

Также президент назвал невозможным объединение Белоруссии и России в одно государство. Политик рассказал, что две страны по отдельности будут гораздо сильнее, чем как единое образование.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 22 февраля. Переговоры президентов длились больше шести часов. Они обсудили взаимодействие двух стран в формате Союзного государства.

Политолог Максим Жаров уверен: разговор двух президентов в Сочи пошел не по плану. Эксперт допустил, что политики могли поругаться. Подробнее об этом можно узнать из статьи на сайте "Дни.ру".

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Автор: 2 марта 2021, 14:17 Источник: БелТа ✓ Надежный источник
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