В минувший вторник, 16 марта, украинский президент обвинил Россию в "незаконной аннексии" полуострова. Владимир Зеленский заявил, что прошедший в начале 2014 года референдум был фейковым, и пообещал вернуть территорию с помощью "Крымской платформы".
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал слова главы Украины. По его мнению, это "традиционный инфошум" со стороны Зеленского. Эксперт уверен: текст президента был подготовлен другими лицами, так как у самого политика "своих мыслей нет".
"Зеленского презирают за разочарование и предательство надежд", – подчеркнул Джаралла.
Эксперт также рассказал о непростых временах на Украине. Джаралла отметил, что киевские власти гордятся своими переворотами, воспевают убийц и предателей. В конце концов они пострадают от такой внутренней политики, передает "Комсомольская правда".
В заключение Джаралла назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" информационной провокацией, которая требует немедленного ответа со стороны России. США и другие страны должны понять, что покушение на территориальную целостность будет иметь для них последствия.
Крым вошел в состав России в начале 2014 года по итогам масштабного референдума. В Москве не раз говорили, что голосование прошло в соответствии со всеми нормами международного права. В Киеве отказываются признать полуостров российским.
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