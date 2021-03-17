В России отреагировали на слова Зеленского о Крыме: Своих мыслей у него нет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности стратегии возвращения Крыма. Слова политика назвали провокацией.

В минувший вторник, 16 марта, украинский президент обвинил Россию в "незаконной аннексии" полуострова. Владимир Зеленский заявил, что прошедший в начале 2014 года референдум был фейковым, и пообещал вернуть территорию с помощью "Крымской платформы".

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал слова главы Украины. По его мнению, это "традиционный инфошум" со стороны Зеленского. Эксперт уверен: текст президента был подготовлен другими лицами, так как у самого политика "своих мыслей нет".

"Зеленского презирают за разочарование и предательство надежд", – подчеркнул Джаралла.

Эксперт также рассказал о непростых временах на Украине. Джаралла отметил, что киевские власти гордятся своими переворотами, воспевают убийц и предателей. В конце концов они пострадают от такой внутренней политики, передает "Комсомольская правда".

В заключение Джаралла назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" информационной провокацией, которая требует немедленного ответа со стороны России. США и другие страны должны понять, что покушение на территориальную целостность будет иметь для них последствия.

Крым вошел в состав России в начале 2014 года по итогам масштабного референдума. В Москве не раз говорили, что голосование прошло в соответствии со всеми нормами международного права. В Киеве отказываются признать полуостров российским.